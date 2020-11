Ziekenboeg Oranje wordt alsmaar voller: Aké valt vroegtijdig uit

Bij afwezigheid van de geblesseerden Virgil van Dijk (kruisband) en Matthijs de Ligt (schouder) mocht Aké in het centrum van de verdediging beginnen naast Joël Veltman. Na het verzenden van een terugspeelbal aan doelman Marco Bizot greep de verdediger echter naar zijn hamstring.



Daley Blind werd door De Boer binnen de lijnen gebracht als vervanger van de 25-jarige speler. De vroege wissel was een tegenvaller voor de bondscoach. Hij wilde Blind juist sparen voor de duels in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina (zondag) en Polen (volgende week woensdag). Het plan van De Boer was om zijn gehele verdediging te laten staan en later in de wedstrijd juist zijn middenvelders en aanvallers te wisselen.