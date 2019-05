Zij gingen Kompany voor als speler-coach: van Kenny Dalglish tot Edgar Davids

Kenny Dalglish

Liverpool-legende die in 1978 tegen Club Brugge zijn ploeg de Europacup I bezorgde met de winnende goal in de finale. De intussen 68-jarige Schot viel sinds 1985 in als manager bij Liverpool. In die periode zou hij ook nog vijf jaar speler blijven. Succesvol, want in zijn eerste jaar pakte hij al de dubbel. Daarna zouden nog twee Engelse titels en een FA Cup volgen als speler-coach. In 1990 stopte hij definitief als speler.

Volledig scherm Kenny Dalglish. © AP

Graeme Souness

Een andere Schot en succesvol ‘player-manager’ was Graeme Souness. Het clubicoon van de Rangers won tussen 1986 en 1991 vier Schotse titels als speler-coach. Ook vier Schotse bekers waren zijn deel. Opvallend: in 1991 volgde hij bij Liverpool Kenny Dalglish op als trainer op. Dat was voor Souness ook het moment om te stoppen als speler.

Volledig scherm Graeme Souness. © AP

Johan Boskamp

Ook in België zijn er enkele speler-coaches geweest. De meest opvallende daarbij was niemand minder dan Johan Boskamp. De Rotterdammer combineerde in de late herfst van zijn carrière het doelpunten scoren met het trainersschap bij Lierse. Voor Boskamp waren het in 1984 zijn eerste stapjes als coach. Onder leiding van Boskamp verging het Lierse wel niet al te goed. ‘Bossie’ degradeerde in 1986 uit de Eerste Klasse.

Volledig scherm Johan Boskamp. © BELGA

Ruud Gullit

Nog een grote naam in het rijtje: Ruud Gullit. De Amsterdammer deed hetzelfde als Dalglish door in 1997 als speler-coach de FA Cup te winnen. Gullit was ook de eerste niet-blanke manager in de geschiedenis die de Engelse beker wist te winnen. En dat dus in zijn debuutjaar als speler-coach. Negen maanden later zat het avontuur van Gullit er op.

Volledig scherm Ruud Gullit. © ANP

Gianluca Vialli

Als opvolger voor Gullit koos Chelsea in 1998 weer voor een speler-coach. Met Gianluca Vialli op het veld als voetballer en naast het veld als coach ging het opnieuw de succesvolle richting uit. De Italiaan won de League Cup met Chelsea. Twee maanden later haalde hij ook de Europa Cup II binnen. Veel langer dan enkele maanden hield Vialli het niet vol als speler-coach. Na 1998 ging hij alleen door als coach van The Blues’ Dat zou hij blijven tot 2000.

Volledig scherm Gianluca Vialli. © REUTERS

Ryan Giggs

De meeste speler-coaches zijn clubiconen en dat was ook bij bij Manchester United het geval. Ryan Giggs nam het assistentschap op als speler onder David Moyes, maar na diens ontslag moest hij het ook als hoofdcoach zien te rooien in het seizoen 2013-2014. Op 6 mei zou hij zichzelf vervangen in het duel met Hull. Of hoe een trainer zichzelf op 40-jarige leeftijd een mooi pensioen cadeau deed. Giggs is het trainersvak intussen trouw gebleven. Momenteel gaat hij als bondscoach van Wales door het leven.

Volledig scherm Ryan Giggs. © Getty Images

Edgar Davids

Tot slot nog Edgar Davids. De Nederlands ex-middenvelder van Ajax, Barcelona, Juventus en Inter deed het zelfs in een driedubbele rol. Van 2012 tot 2014 was hij zowel speler, assistent-coach als hoofdcoach bij het Engelse Barnet FC, een club uit de lagere regionen. Davids was niet erg succesvol, maar wel populair onder de fans. Al scoorde hij wel één keer als speler-coach.

Volledig scherm Fans van Barnet dragen Edgar Davids op handen. © getty