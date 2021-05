Zinderende titelstrijd: Koeman en Barça zien ook Real punten morsen na VAR-chaos

SamenvattingDe strijd om het kampioenschap in Spanje zal drie ongelooflijke laatste speeldagen beleven. Na het ‘superweekeinde’, waarin ook de VAR zijn rol opeiste, is nog alles mogelijk, nu Real Madrid niet profiteerde van het gelijkspel tussen FC Barcelona en Atlético Madrid .

Drie speeldagen te gaan. En in Spanje is geen van de topclubs veilig, tegen welke tegenstander dan ook. Het ‘superweekeinde’ waarin veel duidelijk kon worden over de strijd om het kampioenschap eindigde niet veel anders dan het begon. FC Barcelona zag zijn teleurstellende 0-0 gelijkspel tegen koploper Atlético een dag later verzacht worden door de het gelijkspel van Real Madrid tegen Sevilla: 2-2.

Real Madrid kon profiteren van de remise tussen de twee rivalen, die in het Camp Nou beiden vooral te bang waren om te verliezen en hun kansen te vergooien. En de Koninklijke leek dat ook te doen, terugkomend van een achterstand tegen Sevilla. Een kwartier voor tijd, bij een 1-1 stand.

Karim Benzema was helemaal alleen, in een razendsnelle counter. Hij werd door doelman Yassine Bono geveld. Strafschop? Ja. Maar aan de andere kant van het veld, zo besloten de VAR en de scheidsrechter. Want daar had Real-verdediger Éder Militão even daarvoor de bal met de hand geraakt, zo toonden de beelden. Ivan Rakitic deed zijn huidige ploeg (Sevilla) én oude ploeg (FC Barcelona) een plezier en schoot vanaf elf meter raak: 1-2.

De nederlaag van de Koninklijke leek al een feit toen een schot van Toni Kroos via Eden Hazard en Diego Carlos drie minuten in de blessuretijd nog voor een hoopvolle 2-2 zorgde; één punt in de knotsgekke competitiefinale is nog altijd beter dan géén punten.

De uitslag in Madrid verzachtte zoals gezegd enigszins de pijn in Barcelona, waar de 0-0 tegen Atlético tot een forse teleurstelling leidde en waar Ronald Koeman ondanks het onverwacht goede seizoen toch de nodige kritiek krijgt. Vooral omdat zijn ploeg in de belangrijkste wedstrijden niet weet te winnen. Het gelijkspel tegen Atlético betekende het eerste punt in de vier duels met de twee Madrileense rivalen in de Liga.

Nadeel

Daardoor heeft Barça een nadeel: als het over twee weken gelijk eindigt met Atlético of Real heeft het veel betere doelgemiddelde van de Catalanen geen enkele invloed, maar zouden zij verliezen vanwege de onderlinge resultaten. ,,Maar in drie speeldagen kan nog veel gebeuren,” zei assistent Alfred Scheuder na het duel. Hij verving op de bank en voor de pers de geschorste Koeman.

En gelijk kreeg hij, nog geen dertig uur later. In het kleine Estadio Alfredo Di Stéfano aan de donkere rand van Madrid, waar Real net niet zijn vierde nederlaag van het seizoen leed. De Koninklijke had ook niet de meest eenvoudige tegenstander om met een overwinning de eerste plaats in te nemen en daarna alleen maar van zichzelf afhankelijk te zijn. Na dat gelijkspel in het Camp Nou behield ook de Zuid-Spaanse ploeg van Luuk de Jong en Karim Rekik, die reserve waren, nog enige kans in de zinderende strijd.

Het was een doorgaans wat houterige middenvelder die met een fabuleuze actie Sevilla op voorsprong zette. De Braziliaan Fernando, prima in stelling gebracht door voormalig Barça-middenvelder Ivan Rakitic, scoorde halverwege de eerste helft, en maakte een einde aan 411 minuten van Real-doelman Thibaut Courtois zonder tegendoelpunt in de Liga.

Volledig scherm © AP Real Madrid was veel ambitieuzer en beter dan doordeweeks tegen Chelsea. Alsof de ploeg wakker was geschud. Na die uitschakeling in Europa is het kampioenschap van Spanje is de enige titel die de Koninklijke dit seizoen nog zou kunnen halen. Het gelijkspel in het Camp Nou gaf de ploeg van Zidane, die Hazard weer naar de bank verwees, de hoop om de koppositie over te nemen. Om die in de laatste drie wedstrijden alleen maar te hoeven verdedigen.



Maar de ploeg van Zidane kwam twee keer op achterstand, en knokte zich wel twee keer terug. Niet genoeg om de kop over te nemen, waardoor alles hetzelfde bleef. Drie speeldagen te gaan, negen punten per club. Spanje maakt zich op voor de spannendste ontknoping in jaren.

Karim Benzema gaat naar de grond, maar de penalty gaat niet door. Zinédine Zidane beklaagt zich bij arbiter

