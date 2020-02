Zirkzee slaat ook bij basisdebuut voor Bayern München snel toe

Een harde voorzet van Serge Gnarby belandde na vijftien minuten voor de voeten van Zirkzee. De jonge spits draaide vervolgens handig weg bij Sebastian Rudy om de bal daarna beheerst langs Oliver Baumann te schuiven. Het is al zijn derde doelpunt voor Bayern. Als invaller was Zirkzee binnen no time trefzeker tegen zowel SC Freiburg als VfL Wolfsburg.

De Schiedammer vervangt vandaag in de aanval de geblesseerde topschutter Robert Lewandowski. Zirkzee maakte in 2017 de overstap van Feyenoord naar Bayern München en werd eind november van vorig jaar overgeheveld naar het eerste elftal van Bayern München.



Lewandowski scoorde dit seizoen al 25 keer in de competitie, maar de Poolse spits liep woensdag een knieblessure op in het Champions League-duel met Chelsea in Londen (3-0 zege) en is ongeveer vier weken uitgeschakeld.