Ziyech goud waard voor Chelsea: ‘Dit was zijn belangrijkste bijdrage tot nu toe’

Hakim Ziyech is woensdagavond van grote waarde gebleken voor Chelsea. De ploeg van Thomas Tuchel had veel moeite met Watford, maar dankzij een knappe goal van Ziyech won de koploper van Engeland toch met 1-2. Liverpool versloeg Everton in de stadsderby.

Mason Mount had Chelsea in de eerste helft op voorsprong gebracht, waarna Emmanuel Dennis nog voor de pauze de stand gelijktrok. Ziyech kwam in de 60ste minuut in het veld en had minder dan een kwartier nodig om voor de winnende treffer te tekenen. Uit een voorzet van Mount joeg de voormalig Ajacied in de 73ste minuut de bal tegen de touwen.

In de 12de minuut werd de wedstrijd enige tijd stilgelegd, omdat een toeschouwer onwel was geworden. De scheidsrechter besloot tot de pauze om de hulpdiensten, waaronder de medische staf van beide clubs, hun werk te laten doen. Volgens aanwezige verslaggevers had iemand een hartaanval gekregen. Hij zou in stabiele toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Hakim Ziyech viert zijn goal.

De Engelse media waren prima te spreken over Ziyech. The Guardian vond zelfs dat Ziyech zich sinds zijn komst naar Londen van zijn beste kant had laten zien. ,,Hij kon eindelijk écht belangrijk zijn. De carrière van Ziyech bij Chelsea was nog nauwelijks op gang gekomen, maar dit was in elk geval zijn belangrijkste bijdrage tot nu toe. De aanvaller kwam uit de dug-out om zijn ploeg aan kop van de Premier League te houden en te behoeden voor een verontrustende avond.”

Weer Salah

Met het nodige vertoon van macht heeft Liverpool woensdag de zogenoemde Merseyside-derby tegen Everton gewonnen. Op Goodison Park, het stadion van de rivaal, werd het 1-4. Virgil van Dijk speelde het hele duel bij Liverpool.



In de beladen derby tegen Everton, dat al weken niet meer heeft gewonnen, liep Liverpool al snel uit door treffers van Jordan Henderson en Mohamed Salah. Demarai Gray zorgde voor de 1-2, maar door opnieuw Salah en Diogo Jota nam Liverpool verder afstand.



Chelsea blijft koploper. Manchester City blijft op 1 punt nummer 2, na de winst bij Aston Villa (1-2). Liverpool heeft 2 punten achterstand op Chelsea.



Voor Manchester City scoorden de Portugezen Ruben Dias en Bernardo Silva. Ollie Watkins deed dat voor Villa, waar de nieuwe trainer Steven Gerrard zijn eerste nederlaag bij de club uit Birmingham leed. Nathan Aké speelde de hele wedstrijd bij City. Gerrard liet Anwar El Ghazi op de bank zitten.

Mohamed Salah.