Ziyech maakt snelle terugkeer bij Chelsea, Lukaku scoort binnen kwartier tegen Arsenal

Romelu Lukaku had een basisplaats bij Chelsea, dat hem vorige week voor 115 miljoen euro overnam van de Italiaanse kampioen Inter. De Belgische spits maakte na een kwartier al zijn eerste voor Chelsea, nadat hij in zijn eerste periode bij de club niet scoorde in zestien optredens. Nadat hij zelf de aanval goed opzette kon hij van dichtbij scoren op aangeven van rechtsback Reece James, die ontzettend veel ruimte kreeg in de eerste helft. Twintig minuten later maakte James zelf de 0-2 voor Chelsea, waarmee de wedstrijd al vroeg in de tas was voor het team van Thomas Tuchel.



Arsenal-verdediger Ben White, die voor 60 miljoen euro overkwam van Brighton, ontbrak bij de thuisploeg wegens een coronabesmetting. Pierre-Emerick Aubameyang was vorige week niet van de partij toen Arsenal met 2-0 verloor bij Premier League-debutant Brentford, maar zat nu weer op de bank en viel na een uur in voor Bukayo Saka. Hakim Ziyech viel in de 82ste minuut in voor Mason Mount, die opnieuw een sterke wedstrijd speelde als meest aanvallende middenvelder bij Chelsea. Ziyech viel op 11 augustus uit met een schouderblessure tegen Villarreal in de strijd om de Supercup. Hij leek daardoor enkele weken te moeten gaan missen, maar moest dus alleen de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (3-0 winst) van vorige week laten schieten.



Chelsea gaat komende zaterdag (18.30 uur) op bezoek bij Liverpool, dat dus ook op zes punten staat. Dan mag Lukaku het gaan opnemen tegen Virgil van Dijk. Voor de Oranje-captain wordt het zijn eerste grote test voor de drie interlands van begin september tegen Noorwegen (uit), Montenegro en Turkije (thuis).