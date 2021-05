Ziyech scoort weer tegen City: ‘Dit geeft vertrouwen voor CL-finale’

VideoVeel scoort Hakim Ziyech dit seizoen niet voor Chelsea, maar tegen Manchester City weet hij het net opvallend makkelijk te vinden. Nadat de oud-Ajacied vorige maand al matchwinner was in de halve finale van de FA Cup (1-0) zorgde hij er zaterdagavond met zijn doelpunt voor dat de ploeg van trainer Pep Guardiola het titelfeest nog even moet uitstellen.

En dan moet de belangrijkste ontmoeting tussen beide clubs nog komen. Op 29 mei staan Manchester City en Chelsea in Istanboel tegenover elkaar in de finale van de Champions League.

Lees ook Play City moet titel uitstellen door goal Ziyech en penaltyflater Agüero, zege Liverpool

,,Natuurlijk geeft deze uitslag (1-2, red) heel veel vertrouwen voor de finale, al is het over drie weken wel weer een compleet andere wedstrijd”, reageerde Ziyech bij BeIn Sports. ,,We laten wel zien dat we van iedereen kunnen winnen als we vertrouwen uitstralen.”

Voor Ziyech was het pas zijn tweede doelpunt in de Premier League, nadat hij eerder tegen Burnley trefzeker was. Op aangeven van César Azpilicueta passeerde hij doelman Ederson, die nog wel zijn vingertoppen tegen de bal kreeg, met een gerichte schuiver. Het betekende de 1-1. Diep in blessuretijd bepaalde Marcos Alonso de eindstand in het Etihad Stadium op 1-2.

,,Het was een goed moment voor me, ik kreeg de kans en greep die met beide handen aan”, zei Ziyech. ,,Het was fijn dat de bal erin ging. We staan nu derde, dus dat zorgde na afloop wel voor een klein feestje in de kleedkamer.”

Of Ziyech eind deze maand aan spelen toe gaat komen in de Champions League-finale is nog maar de vraag. Sinds Thomas Tuchel in januari het stokje overnam van de ontslagen Frank Lampard is zijn rol binnen het team beduidend kleiner geworden. Zaterdagavond stond hij pas voor de achtste keer onder de Duitse trainer aan de aftrap van een Premier League-duel. In de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid moest Ziyech in beide ontmoetingen genoegen nemen met een invalbeurt.

Bekijk hier het doelpunt van Ziyech.