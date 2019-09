Ziyech uitgefloten na tweede gemiste strafschop op rij voor Marokko

Vlak na rust mocht de 26-jarige Ajacied aanleggen voor een strafschop, maar net als eerder deze zomer faalde Ziyech vanaf elf meter. Keeper Hervé Koffi keerde de harde maar onzuivere inzet van de spelmaker. Het kwam Ziyech op een fluitconcert van zijn eigen publiek te staan.



Twintig minuten na de misser van Ziyech bracht Cyrille Bayala van het Franse RC Lens Burkina Faso op voorsprong. Zouhair Feddal, verdediger van Real Betis, zorgde in de slotfase voor een 1-1 eindstand.



In juli kreeg Ziyech een uitgelezen mogelijkheid Marokko naar de kwartfinales van de Afrika Cup te schieten. Bij een 1-1 stand tegen Benin mocht hij in de vijfde minuut van de blessuretijd een penalty nemen. Ziyech raakte de paal en zag zijn ploeg in de strafschoppenserie ten onder gaan. De populariteit van de linkspoot in het voetbalgekke land liep zo een flinke dreun op.



Behalve Ziyech stonden ook oude-eredivisiebekenden Nordin en Sofyan Amrabat in de basis. Oud-Ajacied Bertrand Traoré deed negentig minuten mee bij de bezoekers.