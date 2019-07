Zlatan beslist LA-derby met hattrick: ‘Ik ben de beste’

De topper in de MLS haalde het beste boven in Zlatan, die na de snelle 0-1 van de Mexicaanse topscorer Carlos Vela al in de achtste minuut zijn eerste goal maakte. Na rust kwam de thuisclub dankzij weer twee treffes van de superster op een beslissende 3-1 voorsprong. Ver in de blessuretijd deed Vela nog wat terug.

De Mexicaan is met 21 goals topscorer in de MLS, Ibrahimovic volgt met 16 treffers. Desondanks is er volgens de Zweed, die zichzelf vooraf ‘een Ferraris tussen Fiats’ noemde, maar één de beste in Amerika. ,,Ik heb veel respect voor Vela’’, aldus Zlatan na afloop tegen verslaggevers. ,,Hij is een goede speler maar jullie maken één fout, jullie vergelijken hem met mij. Dat was jullie grootste fout. Ik ben niet alleen beter dan hij, maar ook de beste speler van deze competitie.‘’