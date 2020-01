Zlatan-effect bij AC Milan: 'Ze zijn nergens meer bang voor’

Met de Zweed in de gelederen is de club aan het klimmen op de ranglijst. Milan bezet momenteel de gedeelde zesde plaats met Cagliari en Parma. Die plek geeft recht op kwalificatiewedstrijden voor Europees voetbal. Het Zlatan-effect lijkt in werking te treden in Milaan. Sinds de komst van de Zweed won Milan vijf van de zes wedstrijden en het speelde eenmaal gelijk. Vóór zijn komst won de gevallen topclub slechts zes van de zeventien competitiewedstrijden.

Zelfvertrouwen

Guadagno Pietro, die namens de Italiaanse krant Corriere dello Sport AC Milan volgt, ziet hoe groot zijn bijdrage is. ,,Tegenstanders focussen zich volledig op hem, omdat hij zo'n grote speler is. Hij is niet meer zo snel als vroeger, maar toch beïnvloedt hij het spel van de tegenstander.’’ Daardoor krijgen andere spelers meer ruimte. ,,Ze barsten nu van het zelfvertrouwen. Milan is nergens meer bang voor, mede door de persoonlijkheid van Ibrahimovic.’’

AC Milan speelde sinds de komst van Ibrahimovic zes wedstrijden: vier in de competitie en twee in de beker. Daarin scoorde hij pas twee keer. Wel schiet Milan met Ibrahimovic gemiddeld beduidend vaker: met hem in de ploeg gemiddeld 19,8 keer, zonder hem 14,8 keer. Ook heeft Milan gemiddeld vaker de bal in het vijandelijk strafschopgebied (38,6 keer) dan voorheen (23,4 keer) en scoort het vaker (gemiddeld 2 goals tegenover 1,1 goal).



Milan heeft de laatste weken het momentum. Het gat met de vijfde plaats, die recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor de Europa League, bedraagt acht punten. ,,Dat is het doel’’. weet Pietro. ,,Het is zeker mogelijk.’’ Of Zlatan er nóg een jaar in Milaan aan vastplakt, durft hij niet te zeggen. ,,Dat hangt af van de prestaties en zijn fitheid. Hij is nu natuurlijk al 38. Als hij door kan en Milan bereikt Europees voetbal, denk ik dat de kans groot is dat hij ook komend jaar voor AC Milan speelt.’’