Zlatan Ibrahimovic (41) vertrekt bij AC Milan, afscheid lekt uit door tekst op reclamebord

Wat kunnen we in Eindhoven verwachten van CL-finalisten FC Barcelona en VfL Wolfsburg?

FC Barcelona en VfL Wolfsburg kruisen zaterdagmiddag (16.00 uur) in Eindhoven de degens in de finale van de Champions League voor vrouwen. Twee sterke collectieven met heel verschillende speelstijlen. Lees in deze voorbeschouwing waar hun kracht ligt en waarom we zeker op Aitana Bonmati en Alex Popp moeten letten.