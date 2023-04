Zlatan Ibrahimovic weer in ziekenboeg: AC Milan vreest voor einde seizoen, maar heeft 'kleine hoop’

AC Milan maakte niet bekend hoelang Ibrahimovic uit de roulatie is, maar zegt ‘een kleine hoop’ te hebben dat hij dit seizoen nog in actie komt.

De 41-jarige Zweed liep de blessure op tijdens de warming-up van de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Lecce van afgelopen weekend. Ibrahimovic vervult dit seizoen door blessures een bijrol bij de Milanezen.



AC Milan staat in de halve finale van de Champions League tegenover stadgenoot Internazionale. In de competitie bezet Milan, de regerend landskampioen, de vierde plek. Om 18.00 uur speelt AC Milan de uitwedstrijd tegen AS Roma, dat eveneens 56 punten heeft en een belangrijke concurrent is in de strijd om een ticket voor de Champions League.