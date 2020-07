Zlatan in bloedvorm met twee goals: ‘Over mijn toekomst nog niks gehoord’

SamenvattingAC Milan is met een prima reeks bezig in de Serie A. De ploeg van coach Stefano Pioli is nog altijd ongeslagen na de coronapauze. Ook middenmoter Sassuolo moest er op eigen veld aan geloven: 1-2.

Zlatan Ibrahimovic (38) was de gevierde man bij de bezoekers. De Zweedse vedette bracht in de eerste helft beide treffers op zijn naam. Sassuolo speelde de gehele tweede helft met tien man na de tweede gele kaart op slag van rust voor Mehdi Bourabia. Mede daardoor kon de thuisclub de gelijkmaker niet meer afdwingen. ,,We wonnen een moeilijke wedstrijd tegen een lastige tegenstander”, zei de Zweedse vedette na afloop tegen Sky Sport Italia.

Over een langer verblijf sprak Ibrahimovic zich nog niet direct uit. ,,Ik ben hier nog drie wedstrijden en tien dagen. Nog niemand heeft mij hier iets verteld over mijn toekomst en ik verwacht dat eigenlijk ook niet.” Door de goede reeks besloot de clubleiding van Milan het contract van coach Pioli te verlengen tot medio 2022. Of de spits daar iets van af wist? ,,Eerlijk gezegd niet. Je leert hier iedere dag.”

Europa League

AC Milan staat nu vijfde, een plaats die recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Europa League. Nummer 6 AS Roma heeft één punt minder en een wedstrijd minder gespeeld. AC Milan is nu in elk geval al zeker van kwalificatie voor de voorronde van de Europa League.

Ibrahimovic: ,,Ik werk hard, het team voelt zich goed en we zijn blij. De ranglijst zegt dat we sinds mijn komst tweede staan.” AC Milan won zeven van de negen duels sinds de coronapauze. Nu een seizoen zonder Europees voetbal lonken dus in ieder geval de voorrondes van de Europa League.

