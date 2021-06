Zlatan ondergaat knieoperatie in Rome

WK-droom Suriname voorbij, Kluivert met Curaçao nog wel op koers

9 juni Canada heeft de WK-droom van Suriname aan flarden geschoten. De ploeg van bondscoach Dean Gorré ging gisteravond in de Verenigde Staten over de knie tegen Canada (4-0). In de eerste groepsfase kwam daardoor een einde op de lange weg naar het WK van Qatar.