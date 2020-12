Zo bouwt ‘The Special One’ aan een vechtmachine bij Spurs

Italiaanse rector stapt op na fraude taaltest Suárez

14 december Na beschuldigingen van fraude bij de Italiaanse taaltest van aanvaller Luis Suárez heeft rector Giuliana Grego van de Universiteit voor Buitenlanders haar ontslag ingediend. De universiteit in Perugia is verantwoordelijk voor het examen dat de Uruguayaanse spits in september deed, om zo in aanmerking te komen voor een Italiaans paspoort en daarmee zijn mogelijke transfer naar Juventus te versnellen.