Zo ziet de loting van de Europa League en Conference League eruit: Feyenoord zit in de koker

Om 13.00 uur begint in het Zwitserse Nyon, waar het hoofdkantoor van de UEFA ligt, de loting voor de kwartfinales van de Europa League. Feyenoord, Manchester United, Sevilla en Juventus weten dan wie de tegenstander gaat zijn op donderdag 13 en 20 april. Daar komen later vanavond nog vier ploegen bij. Die duels begonnen om 21.00 uur.

Er wordt ook direct ‘doorgeloot’. Dat wil zeggen dat Feyenoord ook direct weet wie de mogelijke tegenstander is in de halve finales en of de Rotterdammers eerst een uit- of een thuiswedstrijd spelen. Deze staan op donderdag 8 en 15 mei op de rol. Teams uit hetzelfde land kunnen elkaar in tegenstelling tot de tussenronde en de achtste finales wel treffen.

Een uurtje later vindt de loting van de Conference League plaats. Fiorentina en Lech Poznan, de ploeg van John van den Brom, zijn sowieso al kwartfinalist. Of AZ zich daar bij mag voegen, weten we pas later op deze avond. Dat duel met Lazio Roma is hier te volgen.

Loting Champions League

Uiteraard weten ook de acht ploegen die in de kwartfinales van de Champions League staan wie hun tegenstander is. De loting van het miljardenbal begint om 12.00 uur en is hier te volgen via een liveblog. De kwartfinales zijn op dinsdag 11 en woensdag 12 april, de returns volgen een week later. De halve finales staan op 9, 10, 16 en 17 mei 2023 op de rol.

Deze teams hebben zich gekwalificeerd:

• Real Madrid

• Benfica

• Napoli

• Manchester City

• Inter

• Bayern München

• Chelsea

• AC Milan

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.