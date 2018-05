Zoon Weah scoort meteen bij eerste basisplaats in Team USA

Bij zijn eerste basisplaats voor de Verenigde Staten, behoorde Weah meteen tot de smaakmakers. In het oefenduel met Bolivia tekende het talent van Paris Saint-Germain voor de 3-0. Daar bleef het bij in het Talen Energy Stadium in Chester. De overige doelpunten kwamen op naam van Walker Zimmerman en Joshua Sargent.



Tim Weah werd op 22 februari 2000 geboren in New York, waar zijn vader George woonde in de nadagen van zijn indrukwekkende voetbalcarrière. George Weah speelde onder meer voor AS Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea en Manchester City en werd in 1995 verkozen tot wereldvoetballer van het jaar. Hij werd in januari verkozen tot president van Liberia.



Bij de VS viel na ruim een uur Andrija Novakovich in, die het afgelopen seizoen op huurbasis voor Telstar speelde.