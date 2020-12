Zorgen Arsenal nemen mede door blunderende doelman enorme proporties aan: ruime zege City

Het duel tussen Arsenal en Manchester City was ook het duel tussen 'pupil’ Mikel Arteta en ‘leermeester’ Pep Guardiola. Arteta was voorheen immers assistent van Guardiola bij Manchester City. Arteta moest lijdzaam toezien hoe na drie minuten de donkere wolken zich alweer samenpakten boven het Emirates Stadium. Gabriel Jesus zorgde razendsnel voor de 0-1.



Door een goal van Alexandre Lacazette in de 31ste minuut poetste Arsenal nog wel de 0-1 achterstand weg, maar in de tweede helft ging alles mis voor The Gunners. Rúnar Alex Rúnarsson ging na negen minuten in de tweede helft vreselijke in de fout bij een vrije trap van Riyad Mahrez. De IJslandse doelman liet de bal door zijn handen glippen: 1-2.



Vijf minuten later viel via Phil Foden ook meteen de beslissende 1-3, waarna het slotakkoord was voor Aymeric Laporte. Hij zorgde ruim een kwartier voor tijd voor de eindstand. Daarmee plaatste Manchester City zich voor de halve finale van het League Cup-toernooi terwijl bij Arsenal de crisis nog groter wordt.



Eerder op de avond plaatste ook Brentford zich verrassend voor de halve finale van het Engelse bekertoernooi. De nummer vier van het Championship won met 1-0 van Newcastle United.