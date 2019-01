Zorgen om mogelijk vermiste kersverse recordaankoop Cardiff City

Volgens de BBC zat de speler zeer waarschijnlijk in een klein vliegtuig, dat gisteravond in de buurt van de Franse kust van de radar is verdwenen. Franse media, waaronder Ouest-France, maken melding van ‘twee passagiers in een Piper Malibu’ , een klein vliegtuigje dat vooral gebruikt wordt voor toeristische doeleinden .

Het toestel was op weg van Nantes naar Cardiff en had twee inzittenden, onder wie de piloot. Sala had gisteren afscheid genomen van zijn oud-ploeggenoten van FC Nantes (zie zijn Instagram-post hieronder) en zou op weg terug naar Engeland zijn. Helikopters hebben de afgelopen nacht gezocht naar het vliegtuig, maar niets gevonden.



Sala was enkele dagen eerder van Nantes overgestapt naar de club in de Premier League. Volgens lokale media in Nantes zou verdediger Nicolas Pallois Sala gisteravond naar het vliegveld hebben gebracht, waar de Argentijn aan boord zou zijn gestapt van het vliegtuigje.