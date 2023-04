Zorgen Pep Guardiola blijken gegrond: Nathan Aké mist halve finale FA Cup, topper tegen Arsenal onzeker

Na enkele mislukte pogingen in de afgelopen jaren hoopt Manchester City dit weekeinde nu eindelijk de halve finale van de FA Cup weer eens te winnen. „Het is moeilijk om steeds weer optimaal te zijn met zo’n intensief schema”, zegt Guardiola. „Elk jaar hoop ik dat we het aankunnen in de beslissende fase, maar nu heb ik echt het gevoel dat we psychisch in staat zijn het op te brengen. Maar eerlijk gezegd zijn we nog bezig te herstellen van de klus in München.”