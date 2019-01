Zuid-Korea verder zonder routinier Ki

De 110-voudig international raakte in de eerste groepswedstrijd tegen de Filipijnen al geblesseerd aan een hamstring en die staat een terugkeer op het voetbalveld in de weg. Zuid-Korea speelt dinsdag in de achtste finales tegen Bahrein.



De kans is groot dat de 29-jarige Ki helemaal niet meer terugkeert in het nationale elftal. Hij had eigenlijk na het WK van vorig jaar in Rusland al afscheid willen nemen, maar liet zich overhalen om nog mee te doen aan de Azië Cup. Zuid-Korea geldt als een van de favorieten voor de continentale trofee, die het land in 1960 voor het laatst veroverde. Op Instagram was de boodschap van Ki duidelijk. ,,Het is godzijdank eindelijk voorbij.‘’



Ki speelt in Engeland voor Newcastle United.