Zulte deelt tik uit aan Vitesse na heet avondje in Arnhem Vitesse én Nederland wachten nog altijd op hun eerste zege dit Europacupseizoen. Na de vier nederlagen voor Feyenoord in de Champions League konden de Arnhemmers ook vanavond niet winnen in hun vierde duel in de Europa League. Zulte Waregem was in Arnhem met 2-0 te sterk, zodat Vitesse in de groepsfase strandt. De club van Henk Fraser heeft één puntje, uit het uitduel in België.







Nabeschouwing

Vitesse zwichtte in GelreDome voor een Vlaamse Reus. Essevee, werkend met een begroting van vijftien miljoen euro en schurkend tegen de top in België, sloeg snel toe, hield de poorten daarna hangend en wurgend gesloten en counterde uiteindelijk naar een comfortabele zege. In de tussentijd veranderde GelreDome in chaos.



Arbiter Yevhen Aranovskiy zwaaide driftig met gele kaarten. De Oekraïner tikte de acht aan. Daarbij stuurde hij de backs Kingsley Madu (Zulte Waregem) en Alexander Büttner ten onrechte met rood (na twee keer geel) voortijdig naar de kant. En de Oost-Europeaan keurde twee treffers van Vitesse af.

Vitesse heeft na vier groepsduels slechts één puntje verzameld maar heeft theoretisch nog wel kans op de volgende ronde. De club heeft met nog twee duels te gaan wel een ruime achterstand op Nice (vijf punten) en Zulte Waregem (drie punten). Lazio overwintert al in de Europa League.



Marvin Baudry bracht Zulte Waregem al na drie minuten op voorsprong. De huidige nummer zes van België speelde vanaf de 22e minuut met tien man omdat Kingsley Madu met een tweede gele kaart van het veld moest. Ook Vitesse eindigde het duel met een speler minder.



Alexander Büttner kreeg in de 52ste minuut voor de tweede keer geel.Onur Kaya, oudspeler van Vitesse, schoot Zulte Waregem in de zeventigste minuut naar 2-0. Mason Mount en Thomas Bruns troffen nog doel voor Vitesse, maar zij zagen hun treffers afgekeurd.

Tijd LIVEBLOG

90'+5' Einde tweede helft! 87' Nog een paar minuten. Dit gaat Vitesse niet mee redden. Het Europese avontuur voor de Arnhemmers strandt in de groepsfase. 87' Davy De fauw wordt vervangen door Michaël Heylen 77' Onur Kaya wordt vervangen door Idrissa Doumbia 67' Guram Kashia wordt vervangen door Navarone Foor 66' Gele kaart Thomas Bruns Volledig scherm © REUTERS 65' Goed is het Arnhem geen moment geweest, spannend en enerverend daarentegen wel. Vitesse kan alleen na de rode kaart voor Büttner geen stempel meer drukken tegen Zulte. Het spel van de thuisploeg is te rommelig en te veel geënt op goed geluk en te weinig overleg om tot echte kansen te komen. 59' Thulani Serero wordt vervangen door Lassana Faye 56' En daar is de gelijkmaker voor.... Nee! De goal van Mason Mount wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Volledig scherm © ANP Pro Shots 54' Gele kaart Tim Matavz op een heet avondje in Arnhem. Het is alweer de negende kaart. 52' Tweede gele kaart Alexander Büttner! De linksback maakt een slaande beweging en moet met zijn tweede gele kaart inrukken. Het is op een heet avondje in de Geltredome weer tien tegen tien in Arnhem. Volledig scherm © ANP Pro Shots 48' Het eerste kleine kansje van de tweede helft komt van de voet van Tim Matavz, die de bal na een actie van Milot Rashica voorlangs schiet. 45' Tweede helft begonnen 45'+2' Einde eerste helft Volledig scherm © ANP Pro Shots 42' Weer de lat! Nu raakt Milot Rashica de deklat met een krachtige kopbal uit een corner. Het zit Vitesse nog niet mee. 35' Luc Castaignos wordt vervangen door Tim Matavz. De spits valt na iets meer dan een half uur groggy uit. Volledig scherm © ANP Pro Shots 34' Gele kaart Alexander Büttner, die Gertjan De Mets keihard onderuit schoffelt. Dat is alweer kaart nummer zes van de avond! 31' Weer een kans voor Vitesse. Mason Mount laat de bal met een subtiele lob op de lat ploffen.

