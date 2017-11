Zure nederlaag voor Feyenoord na late goal City

De lichtblauwe formatie van Pep Guardiola speelt volgens velen dit seizoen het beste voetbal in Europa. City liet dat dinsdag echter slechts af en toe zien. Guardiola had zijn ploeg op heel wat posities gewijzigd, al stonden er nog steeds voor honderden miljoenen aan topspelers op het veld, onder wie Kevin De Bruyne, Sergio Agüero, Ilkay Gündogan en Sterling.



Manchester City hoefde niet zo nodig voluit te gaan, in de wetenschap dat een plek in de volgende ronde al binnen is. Mede daardoor kon Feyenoord de Engelse sterrenploeg veel beter partij bieden dan bij het eerste duel in De Kuip, toen de rentree in de Champions League een pijnlijke ontgroening werd (0-4).