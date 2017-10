Zwalkend Chelsea voorkomt nieuw puntverlies met late treffers

Chelsea, dat na nederlagen tegen achtereenvolgens Manchester City (0-1) en Crystal Palace (2-1) toch al zoekende was, was het na die tweede tegentreffer even helemaal kwijt. Richarlison kreeg een uitgelezen kans om de wedstrijd op slot te gooien, maar verzuimde die te benutten. Conte probeerde een doorbraak te forceren door de Belg Michy Batshuayi in te brengen voor miljoenenaankoop Alvaro Morata. Met succes, want tien minuten na zijn invalbeurt kopte de aanvaller zijn ploeg langszij, zoals de Belg áltijd tegen Watford scoort. In drie Premier League-duels tegen die club was hij elke keer trefzeker.



Omdat ‘The Blues’ ook met een gelijkspel niet veel opschoten, werd er volop ingezet op de winnende treffer, die er uiteindelijk ook kwam. In de 87ste minuut was het Cesar Azpilicueta die de zo bevrijdende 3-2 aantekende. De Spanjaard kopte een voorzet van Willian binnen, waarna Conte 'op z'n Contes' het publiek in sprong. Het slotakkoord was voor Batshuayi, die na slordig uitverdedigen van Watford in blessuretijd alle gelegenheid kreeg om de vierde treffer te maken.