Zware concurrentie Nederland, België en Duitsland voor organisatie WK vrouwenvoetbal 2027

Met video Marco van Basten hard voor Dayot Upamecano na nieuwe rampavond: ‘Ongeschikt voor de top’

De dubbele kraker van Bayern München tegen Manchester City in de Champions League wordt in de nabije toekomst in de annalen van de Duitse topclub ongetwijfeld doodgezwegen. Kansloos was de ploeg van Matthijs de Ligt over twee duels tegen de Engelse kampioen. Vooral de Franse verdediger Dayot Upamecano zal de komende tijd nog wel eens wakker schrikken na de horrorwedstrijden tegen Erling Haaland en co.