Zware crash voor voormalig AZ-doelman Sergio Romero

Een jaar na verdwij­ning Sala zijn er nog steeds vraagte­kens

11:37 Het is morgen exact een jaar geleden dat heel de wereld in de ban was van de plotselinge verdwijning van Emiliano Sala. De aankoop van Crystal Palace was met zijn vliegtuig van de aardbodem verdwenen en bleek later neergestort. Een terugblik op een bizar jaar met een enorme nasleep.