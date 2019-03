Zweden, Malta én Ierland beginnen met zege aan EK-kwalificatie

Zweden, dat vorig jaar op het WK strandde in de kwartfinales tegen Engeland, was in de eerste helft de betere ploeg. Het duurde tot de 33e minuut voordat Robin Quaison de score opende. Kort voor de pauze verdubbelde Viktor Claesson de voorsprong.



Roemenië kreeg weer hoop toen Claudiu Keserü in de 58e minuut met zijn hoofd tegen scoorde. Zweden hield stand en liet zelf na verder uit te lopen. Feyenoorder Sam Larsson bleef bij Zweden op de bank zitten. Alexander Isak, die op huurbasis voor Willem II speelt, deed de laatste minuten mee als vervanger van Quaison. In dezelfde poule won Malta met 2-1 van De Faeröer.



Ierland kende in poule D een stroeve start van het kwalificatietoernooi. Pas na rust nam de formatie van trainer Mick McCarthy via Jeff Hendrick afstand van Gibraltar: 0-1. De Ieren zagen in dezelfde poule Zwitserland eerder vandaag al winnen van Georgië: 2-0.