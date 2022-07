Zwitsers OM in beroep tegen vrijspraak Sepp Blatter en Michel Platini

De openbare aanklager in Zwitserland bevestigde aan persbureau AFP dat het de eerste stap heeft gezet in de beroepszaak. De rechtbank moet nu een geschreven uitleg over het vonnis verschaffen. Dat kan enige tijd duren. De aanklager gaat dan het vonnis bestuderen en beslissen of hij doorgaat met het beroep of het intrekt. Het OM zegt dat dit niet een voorbarige beroepsaanvraag is, maar dat de rechtbank hierdoor genoodzaakt wordt de uitspraak uit te leggen.