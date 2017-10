Zwitserse clubbaas 14 maanden geschorst na slaan tv-analist

Rolf Fringer, voormalig bondscoach van Zwitserland, stond tijdens het duel tussen Lugano en Sion commentaar te geven langs de zijlijn. Daar werd hij verrast door Constantin, die de analist een paar rake klappen verkocht. ,,Hij heeft me meerdere keren in mijn gezicht geslagen'', reageerde Fringer tegen de Zwitserse krant Blick. ,,Ik dacht: is dit echt? Dit kan toch niet waar zijn?''



Constantin had nog een rekening open staan met Fringer, die een week eerder kritiek had geuit op zijn beleid. ,,Fringer heeft me niet netjes behandeld en daarom ging ik dat even rechtzetten'', zei Constantin. ,,Ik heb 'm van achteren geschopt en het voelde goed."



In de Zwitserse voetbalwereld werd na het incident massaal geroepen om een permanente verbanning voor Constantin uit het voetbal. De Zwitserse voetbalbond besliste vandaag dat de clubbaas 14 maanden geen duel uit de hoogste twee divisies mag bijwonen. Hij moet bovendien een boete van 86.000 euro betalen. De bond meldde dat Constantin 'de waarden van het Zwitserse voetbal heeft beschaamd'.