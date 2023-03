150 nieuwe Deventenaren maken op speciale manier kennis met de stad: ‘Wat is het stadsfestival eigenlijk?’

Denk steunt verkie­zings­cam­pag­ne BBB in Overijssel: ‘Beide partijen staan voor familie­waar­den’

Denk gaat de verkiezingscampagne van de BoerBurgerBeweging in Overijssel ondersteunen. In deze provincie doet Denk niet mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Ahmet Kaya, fractievoorzitter van Denk in de Deventer gemeenteraad, adviseert zijn achterban desgevraagd om op de BBB te stemmen.