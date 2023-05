150 statushouders voelen zich thuis in Deventer dankzij Match & Connect

Jongen van 10 bewuste­loos geslagen in Rijssen, onduide­lijk of G. (60) de dader is

Een jongen van 10 is op 19 september vorig jaar bewusteloos geslagen in Rijssen. De vermoedelijke dader is de 60-jarige plaatsgenoot Saeid G. Wat er precies gebeurde, is niet duidelijk. Dat moeten verhoorspecialisten achterhalen. Dat bepaalt de Almelose rechtbank.