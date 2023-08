30.000 kilo en toch geruisloos: zo stil zijn de nieuwe elektrische vuilniswagens in Deventer

Nachttoerisme ‘Deep spa­ce-hun­ter’ Niek Damen uit Aalten jaagt op nevels en sterren­stel­sels: ‘Het maakt je nederig’

Zijn vakantiebestemming er op uitkiezen? Nee, zo gek is hij niet, al houdt hij wel rekening met ‘lichtvervuiling’ ter plekke. Maar hij kent ze wel; astrofotografen die speciaal voor die ene plaat een hotel of camping boeken op de donkerste plekken in Nederland of Europa. In Frankrijk bijvoorbeeld. Die bestemming heeft, als het om ruimtefotografie gaat, ook de voorkeur van astrofotograaf Niek Damen uit Aalten.