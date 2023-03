410 gezinnen in Deventer blij gemaakt met spaaractie van supermarkt: ‘Meer mensen bewust van armoede’

UPDATEEen vrachtwagen gevuld met maar liefst 672 boodschappenpakketten. Voedselbank Deventer maakt het niet vaak mee. Plus leverde de pakketten, die samen bijna 37.000 euro waard zijn, vorige week af. De vier supermarktvestigingen in de gemeente Deventer hebben ze bij elkaar gespaard met hulp van hun klanten, die graag een bijdrage wilden leveren om mensen in armoede te helpen.

,,Tijdens de landelijke Plus-actie konden mensen zegels sparen en met een volle spaarkaart kregen ze een boodschappenpakket”, legt Joffrey ter Horst van Plus in Schalkhaar uit. ,,Als mensen zegels over hadden, kon Plus die verzamelen voor pakketten voor de voedselbank.”

Plus heeft naast de pakketten die door klanten zijn ingezameld zelf ook ongeveer honderd pakketten gedoneerd. Dat het aantal pakketten voor de voedselbank in Deventer zo hoog was, had Ter Horst wel verwacht. ,,We hebben fanatieke medewerkers.”

In totaal is er 36.960 euro gespaard voor voedselbank Deventer. Eén pakket is namelijk 55 euro waard.

Uitzonderlijk

Munda Bouwmeester, bestuurslid Communicatie en Acties van Voedselbank Deventer, noemt het uitzonderlijk dat er zo veel boodschappenpakketten zijn geleverd. Plus organiseert elk jaar zo’n spaaractie, maar vorig jaar was de opbrengst een stuk lager. ,,We hadden toen 250 huishoudens. We konden ze net allemaal één pakket geven.”

De voedselbank voorziet nu 410 gezinnen van eten. ,,Er is voor elk huishouden een pakket en we houden zelfs nog wat over.” De overige voedselpakketten worden verdeeld onder de gezinnen. ,,We delen wel met andere voedselbanken, maar voor deze pakketten is dat nog niet zeker. Als we niet alles kwijt kunnen, gaan we ze delen.”

Nederland bewuster

Bouwmeester denkt dat er dit jaar meer boodschappenpakketten zijn verzameld vanwege de toenemende armoede in Nederland. ,,Nederland is zich ervan bewust dat meer mensen in armoede leven. Veel klanten denken mee.”