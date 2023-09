50 Deventer monumenten openen de deuren tijdens Open Monumentendag: ‘Unieke kans binnen te kijken’

Me­ga-bomenkap op de Sallandse Heuvelrug krijg mogelijk staartje: ‘Dit plan is niet goed doordacht’

Als het aan stichting Natuuralert ligt, is het laatste woord over de bomenkap op de Sallandse Heuvelrug nog niet gezegd. Aan de westkant van het natuurgebied verdwijnt 55 hectare bos. Heide komt ervoor in de plaats. Natuuralert dreigt met een stap naar de rechter. ,,We vragen ons af of dit nodig is.’’