‘5G-terrorist’ bedreigt personeel VodafoneZiggo in Deventer dagenlang: ‘Ik ga van me afschieten!’

Miljoenen­scha­de na brand in Epse: 'De man van de boten ligt met brandwon­den in het ziekenhuis'

Er staat nog maar een klein stukje muur overeind van de schuur vol boten en oldtimers in Epse die gisteravond afbrandde. Volgens de eigenaar van het pand loopt de schade, vooral door de dure boten die er stonden, in de miljoenen. ,,Er was iets mis met de vorklift waarmee je de boten op de bokken zet. De man van wie de boten zijn ligt nog in het ziekenhuis met brandwonden aan zijn gezicht en zijn armen”, weet hij.

12:50