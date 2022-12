60 miljoen euro voor Deventer, maar aanpak IJsselbrug blijft uit: ‘Blijft behelpen op fiets’

Het smalle fietspad op de spoorbrug over de IJssel is al jaren een knelpunt. Opgeteld 60 miljoen euro besteedt Deventer de komende jaren om de wegen en paden voor de auto en fietser te verbeteren. Verbreding van de IJssel-oversteek voor fietser zit er echter niet in. ,,Wij begrijpen er niets van, want dit is misschien wel het grootste fietsknelpunt in Deventer.”