A1 weer vrij: snelweg tussen Deventer en Bathmen was dicht door brandende vrachtwagen

MET VIDEO | UPDATEDikke zwarte rookpluimen trokken gisteravond over de A1 bij Deventer. Op het asfalt stond een vrachtwagen in lichterlaaie. De snelweg was lange tijd gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Inmiddels is de weg weer vrij.