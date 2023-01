Aangifte van verkrachting tegen Deventer masseur liever 2 jaar eerder: ‘Nu zijn meer mensen het slachtoffer geworden’

met video De Deventer Moordzaak: zo kwam ons nieuws en de podcast over deze zaak tot stand

‘Een coldcaseteam uit Amsterdam mengt zich in de Deventer moordzaak’. In augustus 2019 werd dit verrassende nieuws ontdekt door journalisten van de Stentor. De redactie werkte op dat moment aan een podcast over de geruchtmakende zaak. Hoe kwam dit nieuws tot stand? En: hoe is deze podcast gemaakt?

14 januari