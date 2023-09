Aanrijding vrachtwagen en auto met trailer zorgt voor twee uur vertraging tussen Apeldoorn en Deventer

Deventer groothan­del voor de rechter om 4 ton; rechter grijpt in, voorkomt ‘juridische catastrofe in wording’

Een opmerkelijk kort geding in Zwolle vrijdagmiddag. Twee bedrijven die al twintig jaar zaken met elkaar doen, staan tegenover elkaar. Beide bedrijven, waarvan één uit Deventer, handelen in stekjes van chrysanten. Een virus deed een complete oogst mislukken. De grote vraag: wie van de twee is daar verantwoordelijk voor?