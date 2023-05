Aantal woonwagenplekken Olst-Wijhe wordt verdubbeld: ‘Hiermee is de druk van de ketel’

Voorstel­ling ‘Rumah Saya’ vertelt in Olst verhaal van Nederlands-In­dië

Meraki Theaterproducties treedt op met de voorstelling Rumah Saya (Mijn Thuis) in het Holstohus in Olst, op zaterdag 20 mei. De muziektheatervoorstelling schetst een beeld van hoe het leven in Nederlands-Indië waarschijnlijk is geweest.