ABS duwt Turkse Kracht met zevenklapper verder in de problemen; zelfs met een speler op doel raakt Raalte niet van streek bij SV Zwolle

VIDEO Duikers bekijken gezonken kunstwerk in Deventer Buiten­gracht, uit water redden is (nog) brug te ver

Al twee maanden in het water, maar toch nog helemaal ‘gaaf’. De Vrije Vogel, het bronzen kunstwerk dat in januari naar de bodem van de Buitengracht bij het Vogeleiland in Deventer zonk, is zaterdagmorgen door duikers gelokaliseerd en beoordeeld. De conclusie dat het nog in goede staat is, biedt mogelijkheden voor eventuele herplaatsing.

20 maart