Activia mag zes weken nadenken over verliespartij: ‘Heel bijzonder’

wedstrijdverslag GA Eagles houdt Ajax voor de zoveelste keer in bedwang, en dat is logisch

Het begint onderhand te wennen: Go Ahead Eagles dat weer eens een punt pakt tegen Ajax. De laatste drie ontmoetingen werden de Amsterdammers al gefrusteerd en het was deze zondagmiddag in Deventer niet anders. GA Eagles kreeg bovendien loon naar werken. Niemand in de ploeg van Rene Hake verzaakte en de 0-0 was daarvoor een terechte beloning. Wijlen Johan Cruyff zou het logisch hebben gevonden.