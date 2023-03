Afgang in Leeuwarden: weer laat GA Eagles het na om ‘concurrent’ te verslaan

Het is voor Go Ahead Eagles de uitgelezen kans om hekkensluiter SC Cambuur op een onoverbrugbare achterstand te zetten, maar het loopt zondag in Leeuwarden helemaal anders af. Een dikke 4-1 nederlaag zorgt voor bittere teleurstelling.

Het is op deze zondagavond maar een troosteloos gezicht. Het stadion van SC Cambuur is lekker vol, opzwepende muziek klinkt, het doet allemaal recht aan het belang van deze wedstrijd. Twee lege vakken zijn de dissonanten.

Allereerst het lege uitvak, waar normaliter fanatieke Deventer fans hadden plaatsgenomen. Ze mochten er niet bij zijn van burgemeester Sybrand Buma, omdat het de afgelopen periode meerdere keren misging in Leeuwarden. In de eerste 11 minuten toont de harde kern van Cambuur ook haar onvrede door zelf een vak leeg te houden.

Vanaf het eerste moment speelt Go Ahead Eagles een net zo troosteloze wedstrijd als het lege uitvak oogt. De club krijgt geen druk op Cambuur, is vrijwel nooit dominant en tot overmaat van ramp maakt keeper Jeffrey de Lange een zeldzame fout. Michael Breij besluit vanaf rechts te schieten, doet dat niet eens zo hard, maar die inzet is de Deventer doelman te machtig. Hij voelt de bal zo onder zich door vliegen en hoort het stadion ontploffen, 1-0.

Korte wederopstanding

Even lijkt Mats Deijl, zoals een echte kapitein doet in moeilijke tijden, zijn ploeg bij de hand te nemen. Hij knalt uit het niets heerlijk raak na een lepe assist van Rashaan Fernandes, maar het is niet meer dan een korte wederopstanding. Echt de wedstrijd overnemen, dat lukt Go Ahead Eagles nooit. Ja, er komt wat meer controle, maar verder dan een schot van Fernandes komt het voor de rust niet.

De goals komen blijkbaar ineens uit de lucht vallen in Leeuwarden, dat kun je ook zeggen van de 2-1 van Mimoun Mahi. Net voor rust brengt hij Cambuur voor de tweede keer op voorsprong, het Friese publiek zal zich na twee goals in één wedstrijd wel even in de ogen hebben gewreven. Dat kreeg de ploeg dit seizoen immers nog niet vaak voor elkaar, maar tegen Go Ahead Eagles wel.

Ketser Amofa

Sterker nog, daar blijft het niet bij. Met een onwaarschijnlijk slechte pass geeft Jamal Amofa de assist op de 3-1 van Björn Johnsen en daarmee is Go Ahead Eagles definitief gezien. Een kwartier voor tijd is Navarone Foor, de absolute uitblinker, goed voor de 4-1 en zo’n uitslag mag je vanuit Go Ahead Eagles-zijde gerust een afgang noemen. Het krijgt het nooit voor elkaar om de tegenstander bij de keel te grijpen, zoals dat bijvoorbeeld op eigen veld tegen FC Twente wel lukte. Met een dikke nederlaag tot gevolg.

Hoe mooi was het geweest om de supporters die niet mochten komen drie punten te schenken? Heel mooi, maar die missie slaagt niet. FC Emmen-uit, Cambuur-uit en daar dan één punt aan overhouden, is een wel heel magere balans. Reden voor paniek is er absoluut niet, want de weg naar handhaving ligt nog altijd open. Werk aan de winkel is er echter wel.

SC Cambuur - Go Ahead Eagles 4-1 (2-1). 13. Michael Breij 1-0, 25. Mats Deijl 1-1, 43. Mimoun Mahi 2-1, 57. Björn Johnsen 3-1, 75. Navarone Foor 4-1. Scheidsrechter: Lindhout. Gele kaart: Schmidt (Cambuur), Lidberg (Go Ahead Eagles). Toeschouwers: 9.600.

Opstelling SC Cambuur: Ruiter; Schmidt (72. Bangura), Bergsma, Smand, Van Wermeskerken; Foor (79. Jacobs), Van Kaam, Paulissen; Breij (72. Balk), Johnsen (86. Uldrikis), Mahi (79. Van der Water).

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa (66. Edvardsen), Nauber, Fontán (66. Oppegard); Idzes, Fernandes (66. Sow), Linthorst, Rommens; Lidberg, Stokkers.

