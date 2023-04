Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Olst-Wijhe

Terug naar de plek waar corona Géke bijna fataal werd: ‘Ik word nooit meer de oude’

Terug naar de plek waar ze de dood in de ogen keek; oud-coronapatiënte Géke Pluimers wilde het graag. Haar man niet. Hij heeft zich voorgenomen nooit meer een voet in het Deventer Ziekenhuis te zetten. Dus is dochter Kimberley vandaag mee. Ze kijken elkaar nog even bemoedigend aan en dan stappen ze door de klapdeuren van de intensive care-afdeling. ,,Dit doet wel wat met me.’’