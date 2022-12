Afval storten te duur? Niet volgens deze expert: ‘Er blijven altijd mensen die niet willen betalen’

met video Albert en Mariska uit Lochem maken lichtfeest met 17.000 ledlampjes

Elk jaar mooier en groter, met deze kerst 17.000 (!) ledlampjes. De Lochemse rijtjeswoning van Albert en Mariska Markerink straalt als nooit tevoren en is het uitbundigst verlichte kersthuis van de regio. ,,Er is al zoveel ellende in de wereld, we willen mensen wat leuks bieden.”

26 december