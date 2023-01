Afzwaaiende Ilse Bouman ziet Nieuw Heeten verliezen in derby

Toch maatrege­len aan gevaarlij­ke fietstun­nel in Deventer? Wethouder: ‘Dit is geen hotspot’

In de fietstunnel van de Rielerweg in Deventer kunnen ernstige ongelukken gebeuren, bleek al meerdere keren. De tunnel is te donker, vindt Marieke, een van de slachtoffers. Ze eist maatregelen. En die gaan er nu misschien komen. Op aandringen van de gemeenteraad gaat wethouder Marcel Elferink (Gemeentebelang) op onderzoek uit.

16 januari