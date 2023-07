Agent (45) slaat man meermaals in gezicht tijdens arrestatie in Diepenveen: ‘Geen grenzen overschreden’

Slaven hebben veel geleden op schepen met de naam Deventer: ‘Inwoners wisten wat zich daar afspeelde’

Slavenschepen en tot slaaf gemaakte mensen met de naam Deventer. Zeelui uit deze stad die meevoeren op de slavenboten. En een lucratieve handel in Deventer koek, de Snelle Jelle van de 17de eeuw. Door nieuw onderzoek gaat er een boekje open over de rol van de stad in het Nederlandse slavernijverleden. ,,Mensen spraken er in de kroeg over.’’