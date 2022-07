Agressie, intimidatie en politie in de zaak, noodkreet Deventer horecaman: ‘Hou elke dag m'n hart vast’

Met steekinci­dent in hartje Deventer binnenstad komt vrees omwonenden uit: ‘Overlast hadden we voorspeld’

Het steekincident maandag voor de opvang voor daklozen in de Polstraat, komt net nu deze zorg naar deze nieuwe locatie is verhuisd. Omwonenden zijn niet verbaasd dat het ‘al’ misgaat. ,,Er is sinds de opening al overlast.” De gemeente stelt dat het ‘overal had kunnen gebeuren’.

