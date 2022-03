Aldi Schalkhaar ontruimd vanwege rook en brandlucht

Honderden 'Russische' trucks gestald op industrie­ter­rein in Deventer

Het vrijwel ongebruikte S/Park in Deventer wordt tijdelijk een grote parkeerplaats. De komende tijd zullen honderden vrachtwagens van Scania uit Zwolle op het bedrijventerrein gestald worden. De trucks waren bedoeld voor de Russische markt, maar het transportschip is door de oorlog in Oekraïne nooit aangekomen.

17 maart