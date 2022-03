Alex zit vanuit Deventer online in zijn Oekraïense klas (maar zijn docent moet soms even de schuilkelder in)

Jongetje uit Oekraïne verliest knuffel in Deventer, machinist Jos zoekt hem: ‘Hoop dat het lukt’

Wie is het jongetje uit Oekraïne dat zijn tijgerknuffel in de trein heeft laten liggen toen hij uitstapte op station Deventer? Met die vraag is treinmachinist Jos Hoogland blijven zitten toen hij het pluche beestje plotseling tegenkwam. Hij probeert nu het gezin te vinden en heeft de hulp van social media ingeschakeld. ,,Kan een lichtpuntje zijn.”

11 maart